مطار بريطاني يحذر من أن تأخيرات متعلقة بكورونا قد تستمر لأشهر

حذر رئيس مطار مانشستر في شمال غرب إنجلترا من استمرار التأخيرات التي تعاني منها حركة السفر لعدة أشهر، بسبب غياب الموظفين جراء فيروس كورونا.

وقال رئيس مطار مانشستر إن الركاب قد يواجهون فترات انتظار تصل إلى 90 دقيقة للمرور عبر الإجراءات الأمنية "خلال الأشهر القليلة المقبلة".

واستقال المدير الإداري لمطار مانشستر هذا الأسبوع، بينما اعترف تشارلي كورنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة مانشستر للمطارات، أن المطار لا يضم "عدد الموظفين الذين نحتاجهم لتوفير مستوى الخدمة التي يستحقها ركابنا".

وأشار إلى أنه "رغم جهودنا منذ الخريف الماضي، فإن سوق العمل الضيق حول المطار يعني أننا لم نتمكن من توظيف الأشخاص بالسرعة الكافية لإنشاء فريق كامل القوة"، مضيفا: "الركاب المغادرون يجب أن يصلوا قبل ثلاث ساعات من رحلاتهم للتأكد من حصولهم على الوقت الكافي".

وقال ريتشارد موريارتي، الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني، لشركات الطيران إنه يجب عليها وضع جداول زمنية "قابلة للتطبيق وبها المستوى الضروري من الموظفين"، مشيرا إلى أن التأخيرات والإلغاء "لم تكن مزعجة للمستهلكين المتضررين فحسب، بل لديها القدرة على التأثير على مستويات الثقة في جميع عناصر الصناعة".

وواجهت جميع مطارات مانشستر وهيثرو وبرمنغهام مشاكل ناجمة عن مزيج من الإجازات المرضية للموظفين المصابين بفيروس كوفيد-19، ومشكلة تشغيل عمال بدلا من أولئك المسرحين خلال الجائحة، عندما توقف السفر الدولي.

المصدر: AP