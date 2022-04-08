بكين: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون استفزازا خبيثا

علق وزير الخارجية الصيني وانغ يي على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستزور تايوان، معتبرا أن ذلك سيكون "استفزازا خبيثا ضد سيادة الصين".

وفي محادثة هاتفية مع إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال وانغ إنه "فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، تحث الولايات المتحدة على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي أي بلد، ولكن فيما يتعلق بمسألة تايوان، فإنها تدوس بشكل صريح على الخط الأحمر لمبدأ صين واحدة".

وشدد على أن "هذا معيار مزدوج صارخ"، معتبرا أنه "إذا زارت بيلوسي تايوان عن قصد، سيكون ذلك استفزازا خبيثا ضد سيادة الصين وتدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لها، وسيرسل ذلك إشارة سياسية خطيرة للغاية إلى العالم الخارجي".

وأضاف: "إذا أصرت الولايات المتحدة على السير في طريقها الخاص، سترد الصين بالتأكيد على نحو حازم وسيتحمل الجانب الأمريكي كل العواقب".

المصدر: cgtn