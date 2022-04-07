بعد لقائها بايدن في البيت الأبيض.. إصابة بيلوسي بكورونا

ثبتت إصابة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بكوفيد-19، وذلك بعد يوم من ظهورها بلا كمامة بالبيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن.

قال درو هاميل المتحدث باسمها، إن بيلوسي تلقت نتيجة اختبار إيجابية لكوفيد-19، وأنها حاليا دون أعراض، وأشار في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن بيلوسي كانت أجرت اختبارا في وقت سابق من الأسبوع وجاءت نتيجته سلبية.

وأضاف أن رئيسة مجلس النواب "ممتنة للحماية القوية التي وفرها لها اللقاح"، إذ كانت قد حصلت على التطعيم بالكامل.

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بيلوسي ستخضع لحجر صحي "تماشيا مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" كما قال هاميل، ونقل عن بيلوسي أنها "تشجع الجميع على التطعيم والتعزيز والاختبار بانتظام".

جاء إعلان الزعيمة الديمقراطية (82 عاما)، قبل ظهورها الصحفي الأسبوعي في الكابيتول هيل، والذي تم إلغاؤه فجأة.

وشهدت واشنطن اندفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 حيث تم رفع القيود وتنظيم المزيد من الأحداث والتجمعات في جميع أنحاء العاصمة.

وأمس الأربعاء، أعلن المدعي العام ميريك غارلاند ووزيرة التجارة جينا ريموندو عن نتائج إيجابية لكورونا، كما أعلنت عمدة واشنطن العاصمة موريل باوزر اليوم الخميس أنها ثبتت إصابتها بفيروس كوفيد-19 وستعمل في المنزل أثناء اتباع بروتوكولات العزل.

كذلك أعلن عدد من المشرعين نتائج اختبار إيجابية ويقومون بالعزل.

المصدر: "أسوشيتد برس"