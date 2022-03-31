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إصابة مدير الـ"سي آي إيه" بكورونا بعد يوم من لقائه مع بايدن

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إصابة مدير الـ
Globallookpress Rod Lamkey - CNP
مدير السي آي إيه وليام بيرنز
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قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، اليوم الخميس، إن نتائج اختبار مدير الوكالة وليام بيرنز أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوكالة أن بيرنز يعاني من "أعراض خفيفة ويعمل من المنزل"، فيما يتوقع عودته إلى المكتب بعد خمسة أيام والتأكد من اختبار كشف سلبي.

وأشارت الوكالة إلى أن بيرنز تم تطعيمه بشكل كامل وبالجرعات المعززة المطلوبة.

وكان بيرنز قابل الرئيس جو بايدن صباح الأربعاء في اجتماع حرص المشاركون فيه على التباعد، وارتدى فيه بيرنز قناع N-95.

المصدر: RT

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