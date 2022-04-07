 
مباشر

وزير الدفاع الأمريكي: شويغو لم يرد على مكالماتي منذ فبراير الماضي

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: شويغو لم يرد على مكالماتي منذ فبراير الماضي
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الأمريكي "البنتاغون" لويد أوستن - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srn3

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن نظيره الروسي سيرغي شويغو لم يرد على اتصالاته الهاتفية رغم محاولاته المتكررة لمهاتفته.

وقال في جلسة استماع بشأن الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي وأنا نحاول بانتظام الاتصال بزملائنا في روسيا لضمان استمرار الحوار.. ومنذ منتصف فبراير لم ننجح كثيرا في هذا، كون الروس لا يستجيبون".

من جهته، لم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا