ترامب يصف بوتين بالمفاوض المتمرس

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مفاوض متمرس".

وعرض ترامب في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عدة أفكار حول ما سيفعله لإنهاء الحرب في أوكرانيا لو كان رئيسا للولايات المتحدة.

وقال إنه يعتبر الرئيس فلاديمير بوتين مفاوضا ذا خبرة بسبب إرسال القوات الروسية إلى الحدود مع أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن ترامب لم يتحدث مع بوتين منذ مغادرته الرئاسة.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية