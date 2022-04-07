دونيتسك: فرنسا تحاول تسهيل إخراج المسلحين من ماريوبول

أعلن إدوارد باسورين، المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن فرنسا تحاول العمل على إخراج مقاتلي كييف من مدينة ماريوبول، لافتا إلى احتمال وجود أجانب بينهم.

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وبهذا الشأن، قال المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في تصريح تلفزيوني: "حسنا، هم لن يخرجوا فقط المسلحين الجرحى، الذين يوجدون بأعداد كبيرة في ماريوبول. لذلك، ما زالوا يحاولون تحت ستار الجرحى أو بذريعة أخرى، إخراج أحد ما من هذه المدينة، بالإضافة إلى ذلك، دعونا هنا نتذكر أن فرنسا وتركيا انضمتا لهذا العمل".

جاء هذا التصريح، ردا على سؤال عما إذا كانت توجد أسس لافتراض وجود ممثلين عن الاستخبارات الأجنبية في ماريوبول.

المصدر: نوفوستي