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دونيتسك تعلن عن تدمير مروحية أوكرانية حاولت إخلاء قادة المتطرفين من ماريوبول

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دونيتسك تعلن عن تدمير مروحية أوكرانية حاولت إخلاء قادة المتطرفين من ماريوبول
Globallookpress Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن عن تدمير مروحية أوكرانية أخرى كانت في طريقها لإجلاء قادة القوميين المتطرفين من ماريوبول، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

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وكان المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، قد صرح ليلة أمس أنه لن يسمح لعناصر القوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول، مشيرا إلى أنهم رفضوا هذه الفرصة التي أتيحت لهم من قبل، حيث أعلنت دونيتسك أن القوات الأوكرانية قد أطلقت، ليلة الخميس 31 مارس، 6 قذائف من عيار 122 مم على منطقة كيروف في دونيتسك.

المصدر: تاس

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