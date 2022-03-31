دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين أنه لن يسمح لعناصر القوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول، مشيرا إلى أنهم رفضوا هذه الفرصة التي أتيحت لهم سابقا.

وقال باسورين في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "سبق وأن قدّم إليهم هذا العرض لكنهم رفضوه، لذلك لن يعودوا مقاتلين بل مجرمين، لأنهم يقتلون المدنيين".

وتابع: "نعم، نحن نضمن لهم حياتهم، لكنني لا أعتقد أننا سنسمح لهم بالرحيل".

وأعلنت دونيتسك عن إطلاق القوات الأوكرانية في ليل الخميس 6 قذائف من عيار 122 مم على منطقة كيروف في دونيتسك.

المصدر: "نوفوستي" + "سبوتنيك"