الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسعى لإيجاد موطئ قدم في آسيا والمحيط الهادئ

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحويل منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى جبهة انطلاق جديدة "هجومية" حول أستراليا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في حديثها إلى الصحفي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، في برنامجه على الهواء مباشرة اليوم الخميس. حيث تابعت أن إجراءات الولايات المتحدة تشي بمساعيها تلك، حيث "تعيد الولايات المتحدة الأمريكية تسمية المنطقة إلى شركة الهند والمحيط الهادئ... وهو ما يجعل هذه المنطقة نقطة انطلاق جديدة، ونقل قوة النفوذ الأمريكي المستقبلي إلى هناك، الأمر الذي ينشئ منطقة توتر حول أستراليا".

المصدر: نوفوستي