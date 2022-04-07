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دونيتسك: معارك ماريوبول الرئيسية انتهت وسط المدينة

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دونيتسك: معارك ماريوبول الرئيسية انتهت وسط المدينة
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن المعارك الرئيسية في وسط مدينة ماريوبول قد انتهت.

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جاء ذلك في تصريحاته لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث صرح بأن القتال قد انتقل إلى ميناء المدينة، وإلى المناطق التابعة لمصنع الحديد والصلب "آزوف ستال". وكان رئيس اتحاد قدامى المحاربين في أفغانستان، فرانز كلينسفيتش، قد صرح في وقت سابق بأن ممثلين رفيعي المستوى من "الناتو" قد يكونوا موجودين في مصنع "آزوف ستال".

وكان شهود عيان من السكان قد قالوا في وقت سابق إن الجيش الأوكراني قد أخبرهم صراحة بأن من لم يتمكن من مغادرة المدينة حتى الآن، لن يخرج منها الآن. وبحسب هؤلاء، فإن الجنود الروس، على العكس من ذلك، تصرفوا بإنسانية مع السكان المحليين، ونظموا إمدادات المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي

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