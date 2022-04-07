كييف: على الناتو إمدادنا بكل ما نحتاجه دون التفريق بين الأسلحة الدفاعية والهجومية

طالبت حكومة أوكرانيا حلف الناتو بإمدادها بـ"كل ما تحتاجه" من الأسلحة والمعدات العسكرية على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو: "أجندتي بسيطة جدا وتتألف من ثلاث نقاط فقط، وهي السلاح والسلاح والسلاح".

وأعرب كوليبا عن قناعة كييف بأن "أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا تكمن الآن في إمدادها بكل ما تحتاجه"، مضيفا: "هذه هي رسالتي البسيطة للغاية إلى الحلفاء: أدعو جميع الحلفاء إلى وضع شكوكهم وتحفظاتهم جنبا وإمداد أوكرانيا بكل ما تحتاجه".

وشدد الوزير على أن كييف تحتاج خصوصا إلى طائرات حربية ومدرعات ومنظومات دفاع جوي، داعيا الحلفاء إلى "عدم التفريق فيما يخص مساعداتهم إلى أوكرانيا بين الأسلحة الدفاعية والهجومية".

وأضاف كوليبا أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على ضرورة فرض حظر تام على تصدير النفط والغاز من روسيا وتبني عقوبات شاملة ضد المصارف الروسية.

المصدر: "تاس"