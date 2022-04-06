زيلينسكي: سبع دول مستعدة لبحث ضمانات الأمن من أجل أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن مستشاري زعماء سبع دول، بينها الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، مستعدة لبحث ضمانات الأمن من أجل أوكرانيا.

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وفي تصريحات لقناة "خبر ترك" التلفزيونية التركية قال زيلينسكي إن "اللقاء سيُعقد بلا شك، فقد أكده ممثلو الدول الضامنة المستقبلية. والحديث يدور عن الولايات المتحدة وتركيا وبولندا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل. هناك دول ضامنة أخرى، لكني ذكرت فقط الدول المستعدة لزيارتنا ومناقشة قائمة ضمانات الأمن".

وأشار زيلينسكي إلى اهتمام كييف بنوعية الضمانات التي يمكن لكل من هذه الدول أن تعطيها لأوكرانيا. وذكر أن بعضها مساعدة لتقديم الدعم الكامل لبلاده، فيما ليس الأمر كذلك بالنسبة لبعض الدول الأخرى، "ولهذا السبب نحتاج إلى لقاء مشترك مع هذه الدول على مستوى المستشارين الذين سيناقشون الوثيقة المستقبلية أي ضمانات سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وأضاف أنه "بمجرد أن تتأكد أوكرانيا من أن كل شيء في هذه الوثيقة تناسبها، سيعقد لقاء مع الجانب الروسي".

وتوقع زيلينسكي أن يعقد اللقاء مع مستشاري زعماء الدول السبع المذكورة في أقرب وقت، وسيليه اللقاء مع روسيا.

المصدر: "إنترفاكس"