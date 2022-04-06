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بايدن: سنة واحدة من العقوبات ستكلف روسيا 15 عاما من منجزاتها

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بايدن: سنة واحدة من العقوبات ستكلف روسيا 15 عاما من منجزاتها
AP Carolyn Kaster
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زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن سنة واحدة من سريان العقوبات الأمريكية ضد روسيا ستكلفها 15 عاما من منجزات اقتصادها.

وأكد بايدن في كلمة له يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل "زيادة التكاليف الاقتصادية" على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن "عقوباتنا خلال سنة واحدة قادرة على القضاء على منجزات الاقتصاد الروسي خلال الـ 15 سنة الأخيرة".

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وجاءت تصريحات بايدن في أعقاب إقرار واشنطن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تضمنت العقوبات المعرقلة ضد مصرفي "سبيربنك" و"ألفا بنك"، والحظر على الاستثمار في الاقتصاد الروسي.

وتضمنت حزمة العقوبات أيضا عقوبات شخصية ضد مسؤولين كبار في السلطات الروسية.

المصدر: وكالات

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