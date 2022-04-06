بايدن: أوضحت من خلال العقوبات أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا جراء "فظائع بوتشا"

قال الرئيس الأمريكي جو بادين، اليوم الأربعاء، إن حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على موسكو تشكل دليلا واضحا على أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا".

وكتب بايدن في تغريدة "لقد أوضحت أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا. اليوم، جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، نعلن عن جولة جديدة من العقوبات المدمرة".

وفي وقت سابق، وزعت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث تنتشر جثث القتلى على الطريق. وشكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى" يحركون أيديهم ويظهرون بصور غير واقعية ويتحركون.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي نشرها نظام كييف، والتي يُزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي "استفزاز آخر" مفبرك.

المصدر: RT