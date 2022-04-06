الخارجية الروسية تهدد باللجوء إلى الجهات المختصة في روسيا ضد "يوتيوب" بعد شطب موجزها

هددت وزارة الخارجية الروسية باللجوء إلى جهات إنفاذ القانون في البلاد على خلفية قرار شركة "يوتيوب" الأمريكية شطب فيديو موجز صحفي للوزارة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، في معرض تعليقها على قرار "اليوتيوب": "نحتفظ بحق اللجوء إلى الجهات الروسية المختصة لمطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، على خلفية قرار الشطب هذا".

وقالت زاخاروفا إن هذا الحادث "يظهر مرة أخرى غياب أي مبادئ لدى طبقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية وانخراطهم التام في الحرب الإعلامية الجارية ضد روسيا".

ووصفت المتحدثة إجراء "يوتيوب" بأنه يمثل "رقابة إجبارية رقمية صارخة" بحق الحساب المعتمد التابع للخارجية الروسية، وذلك بدعوى "مخالفة قواعد المجموعة" وخصوصا اهتمام الموقع بـ"منع صدور تصريحات تمييزية".

وأكدت زاخاروفا أن الوقائع الجديدة تتطلب من الخارجية الروسية إجراء "مراجعة جذرية لصيغة العمل وما إذا كان من المناسب مواصلة علاقاتها" مع المنصة الرقمية الأمريكية، محملة "يوتيوب" المسؤولية عن ذلك.

المصدر: "تاس"