الناتو: سنبحث كيفية دعم أوكرانيا بمنظومات سلاح متقدمة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية دول الحلف سيبحثون كيفية دعم أوكرانيا من خلال منظومات سلاح متقدمة.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أنه "يتطلع إلى دعم إضافي من دول الحلف لتوفير مزيد من السلاح والمعدات العسكرية لأوكرانيا".

كما دعا إلى "الإبقاء على العقوبات على روسيا وزيادة مستوى الدفاع والاستعداد لحرب طويلة الأمد"، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة "السيطرة على كافة أوكرانيا وإعادة كتابة النظام الدولي".

وبخصوص قرار العديد من الدول الغربية طرد دبلوماسيي روسيا، قال الأمين العام للحلف إن "طرد المسؤولين الروس أصبح نمطا يتبع من كثير من الدول".

المصدر: RT