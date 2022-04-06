آخر مستجدات حادث الطعن في مشهد الإيرانية (فيديو)

قال مدعي عام محافظة خراسان في إيران، محمد حسين درودي، إن من قام بعميلة الطعن هو من المقيمين الأجانب في المحافظة.

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وأضاف درودي، اليوم الثلاثاء، أن "المحقق الجنائي الخاص بحوادث القتل يعمل على القضية وبدأ تحقيقاته الأولية"، معلنا إلقاء القبض على 4 اشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث ومساعدتهم لمنفذ عملية الطعن.

وذكرت مصادر إعلامية أن المعتدي أفغاني الجنسية.

من جانبه، أكد حاكم مشهد، محسن داوري، أن المعتدي "متأثر بالأفكار التكفيرية والاستكبار العالمي"، وشدد على ضرورة التعامل مع المسؤولين عن هذا الاعتداء ومعاقبتهم.

وأيد محافظ خراسان، يعقوب علي، فرضية انتماء المعتدي للجماعات التكفيرية، وأكد على أن العملية تمت بتخطيط مسبق.

هذا وأمر المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري بمتابعة القضية والكشف عن العناصر التي تقف خلفها، والتعامل مع المتورطين في الجريمة بشكل صارم وبأسرع وقت.

وطلبت استخبارات الحرس الثوري من المواطنين تجنب التكهنات غير الصالحة، مؤكدة على أن التحقيقات واستجواب المتهمين مستمرة.

وتفيد السلطات الطبية في مشهد أن حالة اثنين من ضحايا العملية، وهما من رجال الدين، مستقرة بعد خضوعهم لعملية جراحية، بينما قتل رجل دين ثالث بعد تلقيه طعنات قاتلة من قبل المعتدي.

المصدر: RT