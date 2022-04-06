وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد تحسن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تحسن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، مؤكدا أن هذا التطور في العلاقات يعزز الاستقرار الإقليمي.

وقال لابيد خلال لقائه نظيريه اليوناني نيكوس نيناندس والقبرصي يوانيس كاسوليدس في أثينا: "كان من المهم بالنسبة لي أن آتي إلى هنا وأزيد من تعزيز الالتزام بالعلاقات، تزامنا مع تحسين علاقاتنا مع تركيا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن تعزيز علاقة تل أبيب بأنقرة جاء في "الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "توفر فرصة كبيرة لتعميق علاقاتنا وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتوجه إلى الوزراء قائلا: "سنفعل ذلك بالتنسيق الكامل معكم".

وتابع: "قدرتنا على التعاون الأمني ​​ضرورية لرفاهية مواطنينا ووقف الإرهاب في المنطقة".

وأردف قوله: "نحن نتطلع أيضا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي، مع التركيز على سوق الطاقة. فالحرب في أوكرانيا على وشك تغيير هيكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط".

وختم قوله: "هناك مخاطر، ولكن هناك أيضا فرص يجب أن نستكشفها معا".

المصدر: "معاريف"