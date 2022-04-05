مباحثات إسرائيلية قبرصية حول تعزيز التعاون السياسي بين البلدين
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، بنظيره القبرصي، يوانيس كاسوليدس، واستعرض معه سبل تعزيز التعاون السياسي والإقتصادي بين البلدين.
وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "التقيت هذا الصباح بوزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، واتفقنا على الاستمرار في تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة".
כחלק מביקור הבזק המדיני שלי ב🇬🇷 נפגשתי הבוקר עם שר החוץ הקפריסאי @IKasoulides .ל🇮🇱ו🇨🇾 ברית אזורית חשובה, וסיכמנו להמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה המדיניים והאסטרטגיים בין המדינות בתחומי הכלכלה, הבטחון והאנרגיה- שיתופי הפעולה האלו הם נכס חשוב לשתי המדינות, ולהמשך הפיתוח של האזור כולו pic.twitter.com/RPvkuvr6uq— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 5, 2022
المصدر: RT