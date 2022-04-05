مباحثات إسرائيلية قبرصية حول تعزيز التعاون السياسي بين البلدين

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، بنظيره القبرصي، يوانيس كاسوليدس، واستعرض معه سبل تعزيز التعاون السياسي والإقتصادي بين البلدين.

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وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "التقيت هذا الصباح بوزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، واتفقنا على الاستمرار في تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة".

כחלק מביקור הבזק המדיני שלי ב🇬🇷 נפגשתי הבוקר עם שר החוץ הקפריסאי @IKasoulides .ל🇮🇱ו🇨🇾 ברית אזורית חשובה, וסיכמנו להמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה המדיניים והאסטרטגיים בין המדינות בתחומי הכלכלה, הבטחון והאנרגיה- שיתופי הפעולה האלו הם נכס חשוב לשתי המדינות, ולהמשך הפיתוח של האזור כולו pic.twitter.com/RPvkuvr6uq — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 5, 2022

المصدر: RT