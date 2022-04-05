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مباحثات إسرائيلية قبرصية حول تعزيز التعاون السياسي بين البلدين

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مباحثات إسرائيلية قبرصية حول تعزيز التعاون السياسي بين البلدين
Globallookpress
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التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، بنظيره القبرصي، يوانيس كاسوليدس، واستعرض معه سبل تعزيز التعاون السياسي والإقتصادي بين البلدين.

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وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "التقيت هذا الصباح بوزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، واتفقنا على الاستمرار في تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة".

المصدر: RT

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