غانتس يصف جولة لابيد في باب العامود بأنها "استفزازية"

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، جولة وزير الخارجية يائير لابيد التي أجراها يوم أمس الأحد في باب العامود في القدس الشرقية المحتلة بأنها "استفزازية".

وقال غانتس: "بدون الدخول في تفاصيل هذه الجولة، أقول إنه لا ينبغي لنا القيام بأفعال استفزازية، دعونا لا نفعل أشياء من شأنها تقويض الاستقرار، وهو أمر بالغ الأهمية خلال هذه الفترة ".

واعتبر أن "هناك كثر مِن مَن يرغبون في إجراء جولات في العديد من الأماكن، لكن من الجيد التفكير قبل الجولة"، مضيفا: "لدى لابيد شرعية للتجول في باب العامود، كونه وزير خارجية، وكان هناك أيضا مع وزير الأمن الداخلي وهذا أمر مشروع تماما.. لكن هذه فترة حساسة، وفترة رمضان معروفة بحساسيتها".

ومساء أمس الأحد، أجرى لابيد، رفقة مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الأمن الداخلي عمر بارليف، جولة في منطقة باب العامود.

وعقب جولة لابيد، أصابت الشرطة الإسرائيلية 19 فلسطينيا واعتقلت 10 آخرين، خلال تجدد المواجهات في منطقة باب العامود.

#شاهد| لحظة اقتحام وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد منطقة باب العامود بالقدس مساء اليوم pic.twitter.com/sNaAnxv9Ez — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 3, 2022

المصدر: i24 news + "القدس"