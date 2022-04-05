تحالف "أوكوس" يعلن تطوير صواريخ فرط صوتية

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا يوم الثلاثاء أنها ستعمل معا عبر التحالف الأمني ​​الذي تم إنشاؤه مؤخرا والمعروف باسم "أوكوس"، على تطوير صواريخ فرط صوتية.

وقالت الدول في بيان مشترك: "ملتزمون ببدء تعاون ثلاثي جديد، بالإضافة إلى توسيع تبادل المعلومات وتعميق التعاون في مجال الابتكار الدفاعي".

وتأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن تزايد الإصرار العسكري للصين في المحيط الهادئ.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن الخطة بعد إجراء فحص للتقدم الذي يحرزه التحالف.

هذا وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية ضمن ميزانيتها لعام 2023 مبلغ 4.7 مليار دولار لتطوير أبحاث وتطوير أسلحة فرط صوتية. ويشمل التخطيط لإدخال بطارية صاروخية تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول العام المقبل، وصاروخ بحري بحلول عام 2025، وصاروخ كروز جوي بحلول عام 2027.

المصدر: abc news