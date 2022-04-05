إيلون ماسك ينضم إلى مجلس إدارة "تويتر"

إنضم مؤسس شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس إدارة "تويتر" بعد يوم من الكشف عن شرائه حصة تبلغ 9 بالمائة من منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة "تويتر" في تقرير إنها أبرمت اتفاقا مع ماسك يوم أمس الاثنين يمنح الملياردير مقعدا في مجلس إدارتها، على أن تنتهي الفترة في اجتماعها السنوي لحاملي الأسهم عام 2024.

ماسك، سواء وحده أو كعضو في مجموعة، لن يسمح له بتملك أكثر من 14.9 بالمائة من أسهم "تويتر" طالما ظل عضوا في مجلس الإدارة ولنحو 90 يوما بعدها.

وبعد أن استحوذ ماسك على 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي، أصبح الآن يمتلك 73،486،938 سهما في "تويتر".

وتجعل هذه الحصة ماسك أكبر مساهم في شركة "تويتر"، بنسبة تفوق أربعة أضعاف حصة مؤسسها جاك دورسي، التي تبلغ نسبتها 2.25%.

المصدر: AP + RT