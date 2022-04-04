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بعد استحواذه على أسهم في "تويتر".. جمهوريون يطلبون من ماسك إعادة تفعيل حساب ترامب على "تويتر"

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بعد استحواذه على أسهم في
Globallookpress
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طلب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري من رجل الأعمال إيلون ماسك إعادة تفعيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على "تويتر"، بعد أن أصبح مؤسس شركة تسلا أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي.

وسألت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين: "هل سيعيد المساهم الأكبر الجديد حرية التعبير إلى تويتر"، معتبرة أن "الأمر سيتطلب شجاعة لأن النظام يستثمر بكثافة في صناعة معينة وستأتي التهديدات بلا شك. ومع ذلك، فإن استعادة حرية التعبير ستمكننا جميعا من إلحاق الهزيمة بهم".

وكتبت النائبة الجمهورية عن ولاية كولورادو لورين بويبرت: "الآن بما أن إيلون ماسك هو أكبر مساهم في تويتر، فقد حان الوقت لرفع الرقابة السياسية.. أعيد ترامب".

أما مساعدة وزير المالية السابق للشؤون العامة في وزارة الخزانة خلال إدارة ترامب، مونيكا كراولي، فقالت: "الآن بعد أن أصبح إيلون ماسك أكبر مساهم في تويتر، يجب عليه المطالبة بإنهاء الرقابة السياسية، وفرض الإصلاح على مستوى الشركة، وإعادة حساب الرئيس".

هذا وارتفع سعر سهم "تويتر" بنسبة 26% في تداولات ما قبل السوق اليوم بعد أن كشف تقرير أمريكي عن أن ماسك استحوذ على 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الآن 73،486،938 سهما في "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتجعل هذه الحصة ماسك أكبر مساهم في شركة "تويتر"، بنسبة تفوق أربعة أضعاف حصة مؤسسها جاك دورسي، التي تبلغ نسبتها 2.25%.

المصدر: RT

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