سهم "تويتر" يحلق بعد خطوة من ماسك

ارتفع سعر سهم "تويتر" بنسبة 26% في تداولات ما قبل السوق اليوم بعد أن كشف تقرير أمريكي عن أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استحوذ على 9.2% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ قيمة الحصة 2.89 مليار دولار بناء على سعر إغلاق سهم "تويتر" ليوم الجمعة الماضي، ووفقا لتقرير صدر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات فإن عملية الشراء تمت في 14 مارس الماضي.

ويمتلك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الآن 73،486،938 سهما في "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتجعل هذه الحصة ماسك أكبر مساهم في شركة "تويتر"، بنسبة تفوق أربعة أضعاف حصة مؤسسها جاك دورسي، التي تبلغ نسبتها 2.25%.

المصدر: وكالات