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إيران: ستتم إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا

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إيران: ستتم إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا
AP
العلم الإيراني
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أعلنت الحكومة الإيرانية أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية بالبلاد، مشيرة إلى أن "فرض العقوبات من قبل واشنطن أثناء المفاوضات عمل غير بناء".

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وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي: "فرض العقوبات (من قبل واشنطن) أثناء المفاوضات عمل غير بناء، ويظهر سوء نية وعدم جدية الجانب الغربي في تحقيق تقدم بالمفاوضات".

وأضاف علي بهادري جهرمي: "سبق وقلنا إن مثل هذه العقوبات والإجراءات تظهر للشارع بوضوح، وكأن هناك عداوة مع الشعب الإيراني".

المصدر: "فارس" + RT

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