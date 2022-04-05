إيران: ستتم إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا

أعلنت الحكومة الإيرانية أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية بالبلاد، مشيرة إلى أن "فرض العقوبات من قبل واشنطن أثناء المفاوضات عمل غير بناء".

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وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي: "فرض العقوبات (من قبل واشنطن) أثناء المفاوضات عمل غير بناء، ويظهر سوء نية وعدم جدية الجانب الغربي في تحقيق تقدم بالمفاوضات".

وأضاف علي بهادري جهرمي: "سبق وقلنا إن مثل هذه العقوبات والإجراءات تظهر للشارع بوضوح، وكأن هناك عداوة مع الشعب الإيراني".

المصدر: "فارس" + RT