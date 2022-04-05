وزير خارجية اليابان يأخذ معه على متن الطائرة 20 أوكرانيا من وارسو إلى طوكيو

عاد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إلى بلاده، اليوم الثلاثاء، قادما من بولندا ومعه 20 شخصا تم إجلاؤهم من أوكرانيا.

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وتم إجلاء الـ20 شخصا على متن طائرة حكومية احتياطية في العاصمة البولندية وارسو، وكانوا يأملون السفر إلى اليابان، لكنهم لم يتمكنوا من تأمين وسائل النقل الخاصة بهم، وفقا لما ذكره الوزير هاياشي.

وتأتي الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها اليابان باستخدام طائرة حكومية لنقل الأجانب الذين تم إجلاؤهم جوا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار تذاكر السفر جوا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال النائب الأول لوزير العدل الياباني، جون تسوشيما، الذي رافق هاياشي في رحلته إلى بولندا، إن الحكومة تخطط لتقديم الدعم إلى الـ 20 شخصا الذين تم إجلاؤهم لمدة ستة أشهر تقريبا.

وهدفت زيارة الوزير الياباني إلى بولندا إلى إظهار التزام اليابان بالجهود العالمية لمساعدة أوكرانيا وبولندا، التي شهدت أكبر عدد من اللاجئين من أوكرانيا.

وكان هاياشي تعهد بقبول "أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين" من منظور إنساني ،عندما أجرى محادثات مع نظيره البولندي، زبيغنيو راو، في وارسو، قبل الاجتماع مع الرئيس البولندي، أندري دودا، ورئيس الوزراء ماتيوز مورافسكي.

المصدر: kyodo