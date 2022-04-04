زيلينسكي يزور مدينة بوتشا (صورة)

زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مدينة بوتشا التي زعمت وسائل إعلام غربية أن الجيش الروسي ارتكب جرائم فيها.

وخلال زيارته، رد زيلينسكي على سؤال حول إمكانية بحث السلام مع روسيا بالقول "نعم (أعتقد أنه من الممكن مناقشة السلام مع روسيا)، لأن أوكرانيا يجب أن تجد السلام. نحن في أوروبا القرن الحادي والعشرين".

وأضاف الرئيس الأوكراني "سنواصل جهودنا الدبلوماسية والعسكرية" لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه "كلما طال أمد عملية التفاوض من قبل روسيا، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لهم".

Зеленский приехал в Бучу



Во время поездки корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского - считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией. «Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», заявил украинский он. pic.twitter.com/UfL3m8st9e — Актуальный Мир (@WorldActually) April 4, 2022

وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. وقد شكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلا أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي. كما لاحظ المستخدمون كذلك أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة ملتقط الفيديو، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هي "استفزاز آخر". كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوحدات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، بينما قصفت القوات الأوكرانية، على مدار الساعة، الأطراف الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، من المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

المصدر: RT