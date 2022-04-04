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الكرملين: الحقائق وترتيب الوقائع لا تشيران إلى صدق الرواية الأوكرانية بشأن "بوتشا"

الكرملين: الحقائق وترتيب الوقائع لا تشيران إلى صدق الرواية الأوكرانية بشأن "بوتشا"

أخبار العالم

الكرملين: الحقائق وترتيب الوقائع لا تشيران إلى صدق الرواية الأوكرانية بشأن
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الحقائق والوقائع المنشورة في مقاطع الفيديو التي نشرتها كييف حول قرية "بوتشا" على مشارف العاصمة كييف، لا تشير إلى مصداقية رواية كييف.

وأضاف بيسكوف أن الحقائق وترتيب الوقائع لا يشيران إلى صدق الرواية الأوكرانية، وتابع أنه من غير الممكن الوثوق بمواد الفيديو التي نشرها الجانب الأوكراني، حيث حدد متخصصون في وزارة الدفاع الروسية علامات تزوير وتزييف للفيديوهات المنشورة.

المصدر: RT

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