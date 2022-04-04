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الاتحاد الأوروبي يناقش "بشكل عاجل" فرض عقوبات جديدة على روسيا

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الاتحاد الأوروبي يناقش
AFP
أرشيف
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل "عاجل" فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة.

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صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا في 6 أبريل
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا في 6 أبريل

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان اليوم الاثنين، إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية كانت محتلة، وباتت الآن محررة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة مسألة فرض عقوبات إضافية ضد روسيا على خلفية تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي، إلى أن الإجراءات قد تشمل عقوبات فردية إضافية، وفرض حظر على استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير جديدة، وحظرا على إمدادات الطاقة، بما في ذلك الفحم أو النفط أو الغاز.

المصدر: أ ف ب

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