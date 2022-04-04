فيديو.. مقاتلتا "سو-35" و"سو-30" خلال توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا يظهر استخدام مقاتلتي "سو-35" و"سو-30 إس إم" في توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف أوكرانية، وذلك في إطار العملية الخاصة التي بدأت منذ 24 فبراير الماضي.

وتحدث طيار كيف تتصدى أطقم المقاتلات الروسية لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وقال: "نحن نعمل بأسلحة عالية الدقة تكتشف إشعاع أنظمة الدفاع الجوي للعدو وتمييزها عن باقي الأهداف، ثم قصفها".

ووفقا له، في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، كان الجانب الأوكراني يطلق حوالي 4 صواريخ على كل طلعة كانت تنفذها مجموعته، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعد تعمل كما في السابق، ولم يتبق لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي طائرات مقاتلة تقريبا.

المصدر: RT