البابا فرنسيس: يمكن أن ألتقي مع البطريرك كيريل في الشرق الأوسط

أكد البابا فرانسيس أن العمل جار لتنظيم لقائه مع بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، ومن الممكن أن يتم في الشرق الأوسط.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي عقد عند عودته من مالطا: "منذ فترة طويلة أفكر في لقاء مع البطريرك كيريل. ونحن نعمل على تنفيذه، ونفكر في تنظيمه في الشرق الأوسط".

وحول زيارته إلى أوكرانيا قال البابا: "أنا مستعد للذهاب، لكنني لا أعرف إذا كان يمكن القيام بذلك، وإذا كان من المناسب القيام بذلك، وإذا كانت الزيارة ستؤثر على الأمور نحو للأفضل".

المصدر: تاس