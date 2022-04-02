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البابا فرنسيس يرجح إمكانية زيارته إلى أوكرانيا

أخبار العالم

البابا فرنسيس يرجح إمكانية زيارته إلى أوكرانيا
AP Remo Casilli
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أكد بابا الفاتيكان فرنسيس أنه ينظر في إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وأكد مراسل قناة NBC الأمريكية، كلاوديو لافانغا، على حسابه في "تويتر"، أنه سأل الحبر الأعظم، على متن طائرته المتوجهة إلى مالطا اليوم السبت، عما إذا كان ينظر في إمكانية زيارة  كييف، مضيفا أن البابا رد على هذا السؤال بالقول: "نعم، هذا الأمر مطروح على الطاولة".

وجاء هذا الكلام بعد عقد البابا فرنسيس صباح اليوم اجتماعا مع مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين في روما.

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن تلقي البابا فرنسيس في الأسابيع الأخيرة دعوات لزيارة كييف، خصوصا من قبل عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.

ودان الحبر الأعظم غير مرة الأعمال القتالية في أوكرانيا، داعيا إلى وقف إطلاق النار وتسوية النزاع دبلوماسيا، كما قدم مساعدات إلى اللاجئين الأوكرانيين.

المصدر: NBC + أخبار الفاتيكان

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