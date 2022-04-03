"طالبان" تحظر زراعة القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات بجميع أنحاء أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان"، الحاكمة في أفغانستان، اليوم الأحد، عن حظر زراعة القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات بجميع أنحاء البلاد.

إقرأ المزيد

ونشر حساب "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، المرسوم الخاص بمنع زراعة الحشيش في أفغانستان، جاء فيه: "ينوه جميع المواطنين على أنه يمنع بتاتا زراعة الحشيش في جميع أفغانستان، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، ولا يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش في أراضيه، ومن يخالف هذا المرسوم فسيهلك زرعه ويُعامل وفق أحكام الشرع".

وأضافت الحركة: "كما يمنع بتاتا في جميع البلاد، استخدام المواد المخدرة بكافة أصنافها (الخمر، والكحول، والحشيش، والأفيون، والهيرويين، والشيشة، والحبوب وغيرها) وتعاطيها، وبيعها، ونقلها، والتجارة فيها، وإيرادها، وتصديرها، وإنتاجها".

وتابعت: "ويحذر كل من خالف هذا المرسوم بعد صدوره، بأنه سيتم تعريفه للجهات العدلية والقضائية، وسيتعرض للمعاقبة الشديدة".

٣/١

مرسوم سماحة أمير المؤمنين بخصوص منع زراعة الحشيش في جميع #أفغانستان



ينوه جميع المواطنين على أنه يمنع بتاتا زراعة الحشيش في جميع أفغانستان، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، ولا يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش في أراضيه، ومن نقض هذا المرسوم فسيُهلك زرعه ويُعامل وفق أحكام الشرع. pic.twitter.com/OJEoExziAx — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 3, 2022

٣/٣

ويحذر كل من خالف هذا المرسوم بعد صدوره، بأنه سيتم تعريفه للجهات العدلية والقضائية، وسيتعرض للمعاقبة الشديدة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 3, 2022

المصدر: RT