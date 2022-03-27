"طالبان" تحظر بث "بي بي سي"

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" حظرت بث برامج قناتها الناطقة بالبشتوية في البلاد.

وأكدت "بي بي سي بشتو" اليوم الأحد أن هذا الإجراء يأتي من قبل حكومة "طالبان" بعد منعها شركاء الهيئة البريطانية المحليين في الأيام الأخيرة من بث الحلقات الإخبارية لقناتي "بي بي سي" باللغتين الأوزبكية والفارسية.

وأوضحت القناة أن مصادر مختلفة في "طالبان" أبلغت "بي بي سي" بأن هذا القرار اتخذ على مستوى قيادة الحركة، دون شرح دوافعه.

وذكر مدير الخدمة العالمية لـ"بي بي سي"، طارق كفالة، في بيان له أن هذا الإجراء يمثل "تطورا مقلقا"، لافتا إلى أن عدد مشاهدي قنوات "بي بي سي" في البلاد تجاوز ستة ملايين شخص أسبوعيا.

Statement on BBC News bulletins in #Afghanistanpic.twitter.com/FNrceErD0t — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) March 27, 2022

ودعا كفالة "طالبان" إلى مراجعة قرارها وإعادة السماح للقنوات الأفغانية المتعاونة مع "بي بي سي" باستئناف بث برامجها.

المصدر: "بي بي سي"