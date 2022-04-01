رئيسي: نستضيف 4 ملايين لاجئ أفغاني خلافا لمزاعم المساعدات الأوروبية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده تستضيف حاليا أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني، كما انتقد أوروبا التي قال إنها "لم تقدم أي مساعدة لهم خلافا لمزاعمهم الكثيرة بهذا الشأن".

وقال رئيسي في تصريح للصحفيين: "رغم أن الأوروبيين كان لهم الكثير من المزاعم تجاه الأفغان، إلا أنهم لم يقدموا أي مساعدة في هذا الصدد وخلافا لتصريحاتهم فإن هنالك الآن أكثر من 4 ملايين أفغاني ضيوفا على إيران".

وأضاف: "إيران تشعر بالمسؤولية تجاه الأعزاء الأفغان على النقيض من الأوروبيين الذين يتابعون قضية أفغانستان من أجل أغراضهم ورغباتهم السياسية فقط"، وتابع: "المهم اليوم في أفغانستان، هو أن تتبلور حكومة شاملة تمثل جميع الفئات والقوميات".

وشدد رئيسي على ضرورة الاهتمام "بقضايا الرعايا الأفغان من ناحية التعليم والعمل في محافظة خراسان الرضوية وسائر محافظات البلاد التي يتواجد فيها اللاجئون الأفغان".

وقال: "دائرة الرعايا في وزارة الداخلية وإدارات المحافظات كمنظمات مختصة بمتابعة شؤون الرعايا الأفغان ليست كافية، فهؤلاء الأعزاء مسلمون ومتدينون ويجب علينا أن نعتبر مشاكلهم بمثابة مشاكلنا ونعمل على معالجتها".

المصدر: "إرنا"