أذربيجان وأرمينيا تبحثان التحضير للقاء بين علييف وباشينيان

بحث مسؤولون رفيعو المستوى من أذربيجان وأرمينيا في بروكسل التحضير لعقد لقاء بين زعيمي البلدين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وأعلن الاتحاد الاوروبي أن مساعد الرئيس الأذربيجاني لشؤون السياسة الخارجية حكمت حاجييف وسكرتير مجلس الأمن القومي الأرمني أرمين غريغوريان أجريا مباحثات يوم الأربعاء، بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى جنوب القوقاز تويفو كلار.

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وجاء في بيان صادر عن الاتحاد، أنه "خلال المناقشات الجوهرية، بما فيها الحديث الثنائي المنفصل بين حاجييف وغريغوريان، بحثت الأطراف الوضع السياسي والأمني، وكامل دائرة القضايا بين أرمينيا وأذربيجان على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع زعيمي البلدين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل في 14 ديسمبر الماضي".

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء جديد خلال الأيام القريبة القادمة لمواصلة المناقشات، وهما سيبحثان أيضا "القضايا المتعلقة بآفاق توقيع اتفاق السلام".

ومن المتوقع أن يلتقي علييف وباشينيان وميشيل من جديد في 6 أبريل المقبل.

المصدر: إنترفاكس