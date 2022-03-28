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يريفان تدعو باكو للتفاوض على سلام عاجل وشامل

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يريفان تدعو باكو للتفاوض على سلام عاجل وشامل
Gettyimages.ru
علم أرمينيا
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دعت أرمينيا أذربيجان إلى الشروع بمفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين، وذلك بعد تفاقم التوتر العسكري في قره باغ في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان لها عقب اجتماع لمجلس الأمن الوطني لبحث الأوضاع في قره باغ إن "تحليل الوضع يظهر أن أذربيجان تحاول إيجاد ذرائع وهمية تمهيدا لاستفزازات جديدة لشن هجوم على قره باغ، تزامنا مع اتهام أرمينيا بارتكاب أعمال تزعزع اتفاق السلام".

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وأضافت: "في ظل الوضع الراهن، يرى مجلس الأمن أنه من الضروري تأكيد الموقف السابق لأرمينيا ويدعو أذربيجان لبدء مفاوضات فورية حول اتفاق سلام شامل".

المصدر: "تاس"

 

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