واشنطن تتهم مواطنا صينيا بالعمل لصالح بكين

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لمواطن صيني بالعمل لحساب حكومة أجنبية دون تسجيل نفسه عميلا أجنبيا في الولايات المتحدة.

ووفقا للوزارة، فإن المتهم سون هاي يينغ (53 عاما)، موجود حاليا في الصين".

وأضافت: "للفترة من فبراير 2017 إلى فبراير من 2022، ساعد سون بكين في عودة المواطنين الصينيين المتهمين أو المطلوبين هناك إلى وطنهم لسبب أو لآخر".

ووفقا للادعاء، فإن "المتهم في عمله لجأ إلى التهديدات وحتى استخدم المتواطئين معه في وكالات إنفاذ القانون الأمريكية".

المصدر: "نوفوستي"