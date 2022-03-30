مقتل جندي أمريكي باصطدام مروحيتين

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل جندي إثر اصطدام طائرتي هليكوبتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في قاعدة جوية للجيش في ولاية جورجيا.

ووقع الحادث بين طائرتي هليكوبتر من طراز UH-60 بلاك هوك، حوالي الساعة 2 صباحا في حقل رايت للجيش، وهو جزء من قاعدة فورت ستيوارت في هينسفيل، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي القاعدة.

وقال مسؤولون إن الحادث قيد التحقيق وإن مطار رايت العسكري مغلق حتى إشعار آخر.

وينضم الحادث إلى سلسلة من حوادث تحطم الطائرات ذات الأجنحة الدوارة الأخرى في الأشهر الأخيرة، وكان آخرها تحطم طائرة MV-22B Osprey في 18 مارس في المحيط المتجمد الشمالي قبالة سواحل النرويج مما أسفر عن مقتل أربعة من مشاة البحرية.

وفي فبراير تحطمت طائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك أثناء تدريب لقوات الحرس الوطني في ولاية يوتاه. وفي يناير أصيب شخص عندما تحطمت طائرة هليكوبتر Seahawk تابعة للبحرية في ولاية فرجينيا.

المصدر: The Hill