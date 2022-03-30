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لافروف يتوجه إلى الصين للمشاركة في اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان

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لافروف يتوجه إلى الصين للمشاركة في اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان
Sputnik
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يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المؤتمر سيوفر فرصة جيدة للنظر في قضايا تقديم المساعدة لأفغانستان في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أنه على هامش الاجتماع الوزاري، سيتم عقد حوارات منفصلة بين المشاركين في المؤتمر ووفد حركة طالبان.

ومن المرجح أن يبحث لافروف الوضع حول أوكرانيا في حوارات ثنائية مع الشركاء من الدول الأخرى، بالإضافة إلى القضية الأفغانية، وإطلاعهم على مسار العملية العسكرية الروسية.

وسيعقد الاجتماع بمشاركة روسيا والصين وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان في مدينة تونشي الصينية في 30-31 مارس.

المصدر: تاس

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