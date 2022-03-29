عبد اللهيان يتوجه إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني

غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد إلى الصين للمشاركة في الاجتماع الثالث للدول المجاورة لأفغانستان.

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ويرافق عبد اللهيان في هذه الزيارة، المندوب الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، ومساعد الوزير مدير عام شؤون آسيا الجنوبية رسول موسوي، ومساعد الوزير مدير عام شؤون آسيا واوقيانوسيا رضا زبيب، ومساعد الوزير مدير عام شؤون اوراسيا علي رضا حقيقيان.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني في مدينة تونشي الواقعة بمقاطعة "آن هويي" شرق الصين بدءا من يوم غد ولفترة يومين بحضور وزراء خارجية ومسؤولي دول الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وروسيا.

وستعقد اجتماعات ثنائية يوم غد وهو اليوم الأول، فيما سيعقد اجتماعان يوم الخميس، الأول لدول الجوار الافغاني إضافة الى روسيا والثاني اجتماع للدول الجارة إضافة الى قطر وإندونيسيا ووفد من حركة "طالبان".

وسيلتقي عبد اللهيان، يوم غد، وزراء خارجية روسيا وإندونيسيا وتركمنستان وباكستان فيما سيتلقي يوم الخميس وزير خارجية الصين ومساعد رئيس وزراء أوزبكستان فضلا عن المشاركة في الاجتماعين المذكورين.

المصدر: "فارس"