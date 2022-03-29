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الإليزيه: لا إمكانية لإجراء عملية إنسانية في ماريوبول حاليا

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الإليزيه: لا إمكانية لإجراء عملية إنسانية في ماريوبول حاليا
AP Evgeniy Maloletka
ضواحي مدينة ماريوبول
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أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، عن استحالة إجراء عملية إنسانية في مدينة ماريوبول حاليا.

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وفي وقت سابق من اليوم أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي بحث مع نظيره الفرنسي آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية في ضوء الجولة الأخيرة من المفاوضات بين موسكو وكييف في اسطنبول. وبحسب الرئاسة الروسية فقد أطلع بوتين ماكرون على سير تقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين، بما في ذلك عن مدينة ماريوبول"، و"تم التأكيد على أنه لتسوية الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المتطرفين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم".

المصدر: "إنترفاكس"

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