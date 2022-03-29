 
مباشر
عاجل
مراسلة RT: الحصيلة الأولية حسب "نجمة داوود الحمراء" 6 قتلى

الكرملين: بوتين وماكرون بحثا نتائج مفاوضات إسطنبول ومدفوعات الغاز الروسي بالروبل

أخبار العالم

الكرملين: بوتين وماكرون بحثا نتائج مفاوضات إسطنبول ومدفوعات الغاز الروسي بالروبل
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spie

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية في ضوء الجولة الأخيرة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.

وجاء في بيان الكرملين: "أطلع بوتين ماكرون عن سير تقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين، بما في ذلك عن مدينة ماريوبول".

وأضاف: "تم التأكيد على أنه لتسوية الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المتطرفين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم".

وتابع: "تطرق الرئيسان إلى قرار التحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز من روسيا، ولاسيما إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأصدر الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق تعليمات بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى روبل.

وقال إن "روسيا سترفض قبول الدفع مقابل مثل هذه العقود بالعملات المعرضة للخطر، بما فيها الدولار واليورو. يجب على الجهات المعنية الروسية صياغة آلية لذلك حتى الـ31 من مارس الجاري".

من جهته، أعلن قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي أخبر بوتين بأنه "من المستحيل تسديد قيمة الغاز الروسي بالروبل".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا