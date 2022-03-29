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الكرملين: أبراموفيتش رتّب اتصالات بين موسكو وكييف

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الكرملين: أبراموفيتش رتّب اتصالات بين موسكو وكييف
AP Turkish Presidency via AP
رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش
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أكد الكرملين أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش ليس عضوا رسميا في الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، لكنه يشارك في ترتيب الاتصالات بين الطرفين.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء: "يشارك رومان أبراموفيتش في تسيير اتصالات معينة بين الطرفين الروسي والأوكراني. ومع أنه ليس عضوا رسميا في الوفد، إلا أنه يحضر في إسطنبول اليوم من جانبنا".

وردا على سؤال عن الطرف الذي قرر إشراك أبراموفيتش في المفاوضات قال بيسكوف: "تسيير الاتصالات بين الطرفين يتطلب بطبيعة الحال موافقتهما على ذلك. وفي حالة أبراموفيتش فهذه الموافقة جاءت من الطرفين".

وكان بيسكوف كشف أن أبراموفيتش شارك في المفاوضات الروسية الأوكرانية في مرحلتها الابتدائية.

المصدر: "تاس"

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