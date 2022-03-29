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واشنطن تحث بيونغ يانغ على العودة إلى المفاوضات والامتناع عن الاستفزازات

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واشنطن تحث بيونغ يانغ على العودة إلى المفاوضات والامتناع عن الاستفزازات
Globallookpress Doug Mills
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع لي هسين لونج
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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج سلطات كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات والامتناع عن الاستفزازات.

وقال بايدن: "نحن نتشاطر المخاوف فيما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإطلاقها للصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، التي تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استمرار العملية الدبلوماسية".

وتابع: "لقد ناقشنا أيضا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. التي تشمل التزام جميع دول المنطقة، بما في ذلك الصين، بالمبادئ التي تضمن منطقة حرة ومنفتحة. وكذلك بحركة التجارة البحرية دون عوائق في بحر الصين الجنوبي".

المصدر: تاس

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