قديروف: على القوات الروسية دخول كييف وانتزاعها

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن ثقته بضرورة دخول الجيش الروسي كييف وانتزاعها.

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ونقلت وكالة نوفوستي عن قديروف: "أقول إنه لا بد من إنهاء المهمة بالكامل. يجب الدخول إلى كييف وإخضاعها. لو أرسلونا إلى كييف، فإني على يقين تام من أن قواتنا ستدخل كييف وتبسط النظام فيها".

كما أشار إلى أن العسكريين من الشيشان مستعدون للتوجه إلى أي مكان لتنفيذ أي أمر عسكري يوكل لهم "مهما كان صعبا".

وفي وقت سابق أعرب قديروف عن شكوكه في جدوى المفاوضات التي أجراها اليوم في إسطنبول التركية الوفدان الروسي والأوكراني.

وقال على "تيليغرام": أعتقد أن هذه المفاوضات لا طائل منها... أظن أنه يجب إنهاء المهمة، أي القضاء على أنصار ستيبان بانديرا (زعيم القوميين الأوكرانيين في النصف الأول من القرن الـ20) والنازيين والشياطين، وبعد ذلك فقط يمكن البت في الخطوات اللاحقة".

المصدر: RT