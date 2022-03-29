 
مباشر

"داون ديتكتور": بلاغات عن عطل في موقع "تويتر"

أخبار العالم

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spic

قال موقع "داون ديتكتور" إنه تلقى بلاغات عن أعطال في موقع "تويتر" منذ الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع بأن 62% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 26% على الموقع، و11% منهم يواجهون مشاكل في الاتصال بالخادم.

وحسب المستخدمين فإن أكثرية المشاكل التي يواجهونها هي في تحميل الصور عبر حساباتهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا