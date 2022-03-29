"داون ديتكتور": بلاغات عن عطل في موقع "تويتر"
Globallookpress
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قال موقع "داون ديتكتور" إنه تلقى بلاغات عن أعطال في موقع "تويتر" منذ الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأفاد الموقع بأن 62% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 26% على الموقع، و11% منهم يواجهون مشاكل في الاتصال بالخادم.
User reports indicate Twitter is having problems since 11:49 AM EDT. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems #Twitterdown— Downdetector (@downdetector) March 29, 2022
وحسب المستخدمين فإن أكثرية المشاكل التي يواجهونها هي في تحميل الصور عبر حساباتهم.
المصدر: RT