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دونيتسك: اجتثاث النازية في أوكرانيا لن يتحقق في عام واحد

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دونيتسك: اجتثاث النازية في أوكرانيا لن يتحقق في عام واحد
Sputnik
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين - أرشيف
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن اجتثاث الفكر النازي في أوكرانيا لا يقتصر على تصفية المجرمين فحسب، بل يتطلب عملا تشريعيا وتربويا يمتد لأعوام.

وأضاف: هذا الفكر تغلغل على مر السنين في قطاعات مختلفة، ونحن نعمل هنا أيضا في دونباس على اجتثاثه.

وتابع: "هذه ليست مسألة عام واحد، فمهمتنا تهدف للكشف عن كل شيء وتغيير كل شيء وجعل من المستحيل إحياء هذا الفكر".

وشدد على أن "إزالة آثار النازية عملية واسعة وخطيرة يجب أن ننفذها".

المصدر: "نوفوستي"

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