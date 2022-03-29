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الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يهاتف زيلينسكي

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الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يهاتف زيلينسكي
AP
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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يكشف عن فحواها.

وقالت كيم أون-هيه المتحدثة باسم الرئيس المنتخب، إنه "لن يتم الكشف عن المحتويات التفصيلية للمكالمة الهاتفية بين الجانبين، لأن أوكرانيا حاليا في حالة حرب".

بدوره، كتب زيلينسكي على "تويتر": "شكرتُ الشعب الكوري الجنوبي على دعمه لأوكرانيا، وتمنيت للرئيس الكوري الجنوبي المنتخب النجاح في أنشطته المسؤولة في المستقبل، وأعربت عن اقتناعي بمزيد من التعاون المثمر!".

المصدر: "يونهاب"

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