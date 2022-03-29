الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يهاتف زيلينسكي

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يكشف عن فحواها.

وقالت كيم أون-هيه المتحدثة باسم الرئيس المنتخب، إنه "لن يتم الكشف عن المحتويات التفصيلية للمكالمة الهاتفية بين الجانبين، لأن أوكرانيا حاليا في حالة حرب".

بدوره، كتب زيلينسكي على "تويتر": "شكرتُ الشعب الكوري الجنوبي على دعمه لأوكرانيا، وتمنيت للرئيس الكوري الجنوبي المنتخب النجاح في أنشطته المسؤولة في المستقبل، وأعربت عن اقتناعي بمزيد من التعاون المثمر!".

Had a phone conversation with 🇰🇷 President-elect Yoon Suk-yeol. Thanked the people of the Republic of Korea for their support of Ukraine. Wished the President-elect success in his future responsible activities and expressed conviction in further fruitful cooperation! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2022

المصدر: "يونهاب"